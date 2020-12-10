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'ın çıkışında faktörü! İşte o 10 hamle...

, 'de oynadığı son 3 maçta sırasıyla , ve 'yı yendi ve zirveyi takibini sürdürdü. Siyah-beyazlıların çıkışında ise başroldeki isim oldu. İşte Yalçın'ın takımın form grafiğini yükselten 10 hamlesi...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:40 Son Güncelleme: 10.12.2020 13:49 ABONE OL
Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

Pandemi sürecinin hem liglerin takvimini hem de kulüplerin ekonomik durumlarını etkilemesinin ardından sezona iyi bir başlangıç yapamayan 'ta, son haftalarda alınan başarılı sonuçlar eskiyi unutturdu. Milli ara sonrasında 'de , ve maçlarını 9 puanla tamamlayan siyah-beyazlılarda yükselişin reçetesi ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

Takımını yoğun döneme oldukça iyi bir şekilde hazırlayan , önce yüksek seviyeli idman programıyla oyuncularının performanslarını yukarıya çekti. Yalçın, ardından futbolcularına motivasyon anlamında büyük katkı sağlayıp sorunlarını da çözerek sahaya konsantre olmalarını sağladı ve başarı böyle geldi.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

Ligde pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları karşılaşmayı da kazanıp şampiyonluk yarışında 4 hafta içerisinde en önemli 3. rakiplerini devirmeyi planlayan , böylelikle psikolojik üstünlüğü de ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Alanya sınavı öncesinde takımına oldukça güvenen Yalçın, kazanma serilerini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın 10 maddelik başarı formülü...

1) Forma adaleti sağladı. Kimsenin ismine, geçmişine bakmayıp sadece anlık performansıyla değerlendirme yaptı.

2) Takımda bire bir görüşme yapmadığı isim kalmadı. Bu durum, oyuncular arasında değer verilmeyi öne çıkardı.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

3) Siyah-Beyazlı futbolcuların tüm problemleriyle yakından ilgilenip destek olmaya çalıştı.

4) Futbolcu alacaklarının ödemelerinde sıkıntı olmasın diye yönetimle görüşüp kendi alacaklarını öteletti.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

5) Önemli konularda direkt Başkan ile iletişim halinde olarak hızlı çözümler üretti.

6) Alt yapıya sözde değil icraatlarıyla önem verip gençlerin önünü açtı. Yaş ortalaması düştü, dinamizm arttı.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

7) Eleştiri veya övgü... Her ikisini de tüm takımın önünde açık sözlülükle dile getirdi.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

8) Pandemi sürecinde futbolcuların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi adına yardımcılarına özel görevler verdi.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

9) Büyük maçlar öncesi her gün yaptığı toplantılarla ekibini motive eden konuşmalar gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...

10) Başlattığı ödül-ceza sisteminin tüm kurallarını uygulayıp kimseye ayrıcalık tanımadı. (Fanatik)

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Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın faktörü! İşte o 10 hamle...
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