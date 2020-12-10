Bir taşla iki kuş vuracak

'un dün ortaya çıkardığı Steven Caulker&Galatasaray flörtünde yol haritası belli oldu.. Kulübüyle sözleşmesini uzatmayan İngiliz savunmacı, sezon sonunda serbest kalacağı için devre arasında şartlar zorlanacak. Lider Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı unvanını almasında büyük paya sahip olan başarılı stoper Steven Caulker,Türkçe öğrenen ve Türkçe röportaj vermeye hazırlanan Caulker'in kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.