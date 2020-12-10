Bir taşla iki kuş vuracak

SABAH Spor'un dün ortaya çıkardığı Steven Caulker&Galatasaray flörtünde yol haritası belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpara transfer dönemindeLuyindama-Marcao ikilisindenbirini satarsa ocak ayındaAlanyaspor'un kapısınıçalacak ve Caulker içincüzi bir bonservis bedeliönerecek. Kulübüyle sözleşmesini uzatmayan İngiliz savunmacı, sezon sonunda serbest kalacağı için devre arasında şartlar zorlanacak. Lider Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı unvanını almasında büyük paya sahip olan başarılı stoper Steven Caulker, bu sezon 11 maçta2 gol ve 1 asistle hücumada önemli katkı sağladı. Türkçe öğrenen ve Türkçe röportaj vermeye hazırlanan Caulker'in kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.