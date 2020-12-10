Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu'nun cezaları belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Kurul ayrıca; Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 90 gün hak mahrumiyeti, Emre Belözoğlu'na ihtar cezası, Göztepe kaleci antrenörü Bekir Arpacı'ya 2 maç ceza verdi.



PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:



1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü ÇAĞDAŞ ATAN'ın, 05.12.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü SMIT VLADO'nun, 06.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ile 11. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA YAKI'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun, 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu FLORENT HADERGJONAJ'ın, 04.12.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın, 05.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi İLHAN ŞAHİN'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın, 05.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.