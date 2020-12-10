Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ırkçı saldırıya sert çıkış: Bu duruşu aynı kararlılıkla sürdüreceğız

Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası sıcağı sıcağına sosyal medyada, "Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadesini kullanan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan dün de konuyla ilgili açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 10.12.2020ABONE OL
Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası sıcağı sıcağına sosyal medyada, "Sporda ve hayatın tümalanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsızşartsız karşıyız" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Bu hadise Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki yaklaşımasla affedilemez. Ben de bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım ve gerek parti sözcümüz, gerek aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı sözcümüz, hepimiz açıklamalarımızı yaptık. Bu durumu aynıkararlılıkla devam ettireceğiz."
BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ DİK DURDU
"Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekildi. Rumen hakemi maçtan almalarınarağmen arkadaşlar direndiler, 'Bu bizim için yeterli olmaz' dediler. Ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını UEFA verdi ve maçın tekrarını kabul ettiler. Burada Demba Ba gibi oyuncular çok kararlıdurdular. Tabii Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin, yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi."