Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ırkçı saldırıya sert çıkış: Bu duruşu aynı kararlılıkla sürdüreceğız

Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası sıcağı sıcağına sosyal medyada,ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Bu hadise Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir.Ben de bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım ve gerek parti sözcümüz, gerek aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı sözcümüz, hepimiz açıklamalarımızı yaptık."Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekildi.'Bu bizim için yeterli olmaz' dediler. Ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını UEFA verdi ve maçın tekrarını kabul ettiler.Tabii Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin, yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi."