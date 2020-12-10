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Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

Yaz döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta yeniden bir takım kuran , ocak ayında da durmayacak. Sarı-lacivertliler, 'in deneyimli ismini almak için Thiam'ı takasta kullanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:05 Son Güncelleme: 10.12.2020 12:18 ABONE OL
Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

Sezona 18 yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan 'de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

döneminin bitmesiyle birlikte Emre Belözoğlu 'de resmen sportif direktörlük görevine başladı. Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde ocak ayında da transfer yapacaklarının sinyalini vermişti.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

Bu gelişmelerin ardından sezon başında 'dan sürpriz bir şekilde bedelsiz olarak 'ye olan istenilen performansı gösteremedi. Teknik direktör 'un alternatifleri arasındaki Thiam bu sezon 8 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

Bu sezon kanatlara , Perotti, , Thiam gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeterli verimi alamadı. Bu sonuçların , sportif direktör Belözoğlu'na kanat için rapor verdi.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

Sarı-lacivertliler yerli olarak listesine 'den 'ı aldı. Tecrübeli futbolcunun ile takas yoluyla 'ye gelmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen 'ın ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

Haziran 2016 yılında 'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı.

Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim

geçen sezon açılan Stadyumu'nun ilk maçında 'a karşı gol atarak yeni statta fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. (Ajansspor)

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Fenerbahçe Thiam'ı takasta kullanacak! İşte yerine gelecek isim
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