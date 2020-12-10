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'dan Saracchi ve Falcao açıklaması!

Kulübü, sakatlıklarından dolayı formalarından uzak kalan Saracchi ve Falcao ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, iki yıldızında saha içi çalışmalarına başladıkları belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:37 ABONE OL
Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao açıklaması!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

SARACCHI VE FALCAO MÜJDESİ!
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

BABEL ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI!
Bel ağrısı şikâyeti bulunan Ryan Babel, tedavisinin ardından özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao açıklaması!
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