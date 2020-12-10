Kalplerimiz Sivasspor’la

UEFAAvrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Yiğidolar, bugün Maccabi Tel-Aviv’e konuk olacak. Sivasspor, rakibini yenerse gruptan çıkacak. Kovid-19 olan Rıza Çalımbay yine takımın başında bulunamayacak
Giriş Tarihi: 10.12.2020ABONE OL
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında bu gece İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak. Grupta 3. sırada bulunan kırmızı- beyazlılar, 2. sıradaki rakiplerini yendikleri takdirde tur atlayacak. Karşılaşma öncesi yapılan testlerde Sivasspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Bunlardan ikisinindaha önce testleri pozitif çıkaraktedavi sürecini tamamlayan oyuncularolduğu belirtildi. Böylece karantina altına alınan futbolcu sayısı 5'e yükseldi. Sakatlıklarıbulunan Jorge Felix ve SerhiyRybalka da Maccabi maçındaforma giyemeyecek. Temsilcimizde izolasyon süreci devam eden teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine ise kulübede yardımcı antrenör Bülent Albayrak yer alacak.
EKSİK AMA UMUTLU
Sivasspor, dün Tel-Aviv'e giderek Bloomfield Stadı'nda yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekibimiz, eksiklerine rağmen, rakibini yenerek gruptan çıkmayı hedefliyor
ÖZGÜ VE AİLESİ KAZA GEÇİRDİ
Maccabi Tel-Aviv maçı için takımla İsrail'e gidecek olan ve aracıyla havaalanına hareket eden Sivassporlu yönetici Emre Özgü, kapalı yola girip çukura düştü. Kazada Emre Özgü'nün yanı sıra eşi Esra Özgü ve oğlu Özgür Özgü yaralandı.