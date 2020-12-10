Kalplerimiz Sivasspor’la

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında bu gece İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak. Grupta 3. sırada bulunan kırmızı- beyazlılar, 2. sıradaki rakiplerini yendikleri takdirde tur atlayacak. Karşılaşma öncesi yapılan testlerde Sivasspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.Böylece karantina altına alınan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.Temsilcimizde izolasyon süreci devam eden teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine ise kulübede yardımcı antrenör Bülent Albayrak yer alacak.Sivasspor, dün Tel-Aviv'e giderek Bloomfield Stadı'nda yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekibimiz, eksiklerine rağmen, rakibini yenerek gruptan çıkmayı hedefliyorMaccabi Tel-Aviv maçı için takımla İsrail'e gidecek olan ve aracıyla havaalanına hareket eden Sivassporlu yönetici Emre Özgü, kapalı yola girip çukura düştü. Kazada Emre Özgü'nün yanı sıra eşi Esra Özgü ve oğlu Özgür Özgü yaralandı.