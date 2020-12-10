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Koronavirüs tedavisi gören 'dan ilk mesaj!

Türk futbolunun simge isimlerinden , bir süredir hastanede koronaivirüs tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde çıkan ve normal odaya alınan deneyimli teknik adam ilk kez konuştu. Vural, kendisine dua eden ve destek olan herkese teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:41 Son Güncelleme: 10.12.2020 10:03 ABONE OL
Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj!

'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör , sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj!

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj!

"EDİLEN DULAR YAŞAMA TUTUNMAMI SAĞLADI"
Vural, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere 'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirtti.

Son dakika video: Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama "Beni edilen dualar yaşattı"

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj!

67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj!

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Beni edilen dualar yaşattı - İZLE

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Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj!
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