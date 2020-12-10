Maccabi Tel Aviv – Sivasspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Sivasspor, zorlu Maccabi Tel Aviv deplasmanına çıktı. Sivasspor'da hedef mutlak 3 puan. Temsilcimiz kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Ev sahibine ise üst tura çıkması için beraberlik yetiyor.
Karşılaşma öncesinde Sivasspor'un 6, ev sahibi Maccabi Tel Aviv'in ise 8 puanı bulunuyor.
M. Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare