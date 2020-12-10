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bir kez daha tarihine geçti!

, tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Midtjyland maçında attığı golle, iki rekor birden kırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:06 Son Güncelleme: 10.12.2020 15:17 ABONE OL
Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında 'un, deplasmanda Midtjyland ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Kırmızıların tek golünü atan , iki rekor birden kırdı.

Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

28 yaşındaki Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde foırmasıyla attığı 22 golle, kulübün efsanesi Steven Gerrard'ın rekorunu kırdı.

Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

Salah, rekoruyla ilgili olarak, "Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu olmak harika bir duygu. Daha çok gol atıp diğerleriyle farkı açmak istiyorum. Ancak her şeyden önemlisi Liverpool'un kazanması" ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

İngiliz devi, Salah'ın rekorunu "Mısırlı Kral" tweetiyle duyurdu. 28 yaşındaki futbolcuyu, 21 golle kulüp efsanesi Steven Gerrard, 17 gollü Mane ve 15 gollü Firmino takip ediyor.

Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

Ayrıca Midtjyland'ın ağlarını henüz 55. saniyede havalandıran Salah, 'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golünü kaydetti.

Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Salah'ın performansından etkilendiğini söylerken, "Salah çok özel bir futbolcu. Bundan kimsenin şüphesi yok. Rakamlarla da ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Kendisiyle gurur duymalı. Ben de ne şanslıyım ki, diğer futbolcularım da çok gol atıyor" ifadelerini kullandı.

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Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!
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