Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Salah'ın performansından etkilendiğini söylerken, "Salah çok özel bir futbolcu. Bundan kimsenin şüphesi yok. Rakamlarla da ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Kendisiyle gurur duymalı. Ben de ne şanslıyım ki, diğer futbolcularım da çok gol atıyor" ifadelerini kullandı.