Muhammed Salah bir kez daha Liverpool tarihine geçti!

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Liverpool'un, deplasmanda Midtjyland ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Kırmızıların tek golünü atan Muhammed Salah, iki rekor birden kırdı.
28 yaşındaki Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool foırmasıyla attığı 22 golle, kulübün efsanesi Steven Gerrard'ın rekorunu kırdı.
Salah, rekoruyla ilgili olarak, "Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu olmak harika bir duygu. Daha çok gol atıp diğerleriyle farkı açmak istiyorum. Ancak her şeyden önemlisi Liverpool'un kazanması" ifadelerini kullandı.
İngiliz devi, Salah'ın rekorunu "Mısırlı Kral" tweetiyle duyurdu. 28 yaşındaki futbolcuyu, 21 golle kulüp efsanesi Steven Gerrard, 17 gollü Mane ve 15 gollü Firmino takip ediyor.
Ayrıca Midtjyland'ın ağlarını henüz 55. saniyede havalandıran Salah, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golünü kaydetti.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Salah'ın performansından etkilendiğini söylerken, "Salah çok özel bir futbolcu. Bundan kimsenin şüphesi yok. Rakamlarla da ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Kendisiyle gurur duymalı. Ben de ne şanslıyım ki, diğer futbolcularım da çok gol atıyor" ifadelerini kullandı.