PSG'de Neymar ve Mbappe telaşı!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i Neymar ve Kylian Mbappe telaşı sardı.

2022'de sözleşmeleri bitecek iki oyuncu için PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi devreye girdi ve yeni sözleşme konusunda açıklamalarda bulundu.

RMC Sport'a konuşan Al-Khelaifi, "Neymar ve Mbappe ile görüşmelere başladık. Müzakereler gizlidir, ancak ikisi de bizimle kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Neymar, bu sezon PSG'de 11 maçta 11 gol ve 9 asist üretti. Mbappe ise 14 maçta 12 gol, 7 asist kaydetti.

PSG'de 4. sezonunu geçiren Neymar, tüm kulvarlarda 96 maçta 79 gol ve 46 asiste imza attı. Fransız yıldız Kylian Mbappe 3. sezonunda 138 maçta 102 gol ve 59 asist katkısı yaptı.

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