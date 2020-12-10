Rezalet dünyayı ayağa kaldırdı

Futbolun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem Sebastian Coltescu'nun skandal ırkçı saldırısı Salı gecesine damga vurdu.Yaşananlar dünya basınında olay yarattı. Gazeteler skandalı şu manşetlerle duyurdu:Bıktık artık. 4. hakem ırkçılık yaparak büyük bir skandala imza attı.IRKÇI HAKEM… Maç 0-0'ken ertelendi. 4. hakem ırkçı ifadeler kullandı. PSG ve Başakşehir sahayı terk etti.PARİS'TE REZİLLİK. 4. hakem ırkçı çıktı, maç ertelendi.Paris - Başakşehir mücadelesi, 4. hakemin ırkçı sözleri nedeniyle ertelendi.Irkçılığı durdurun! Başakşehir sahadan çekildi, PSG de destekledi. Webo'ya ırkçılık yapan dördüncü hakem büyük tepki çekti.Büyük skandal! Paris - Başakşehir maçı ırkçılık nedeniyle ertelendi. Hategan'ın görev yaptığı maçta 4. hakem Sebastian Coltescu'nun 'Hey siyah adam' dediği duyuldu. Bunu Kamerunlu Pierre Webo'yu işaret etmek için söyledi. Başakşehir sahaya çıkmayı reddetti ve maç ertelendi. Başka hakemler atandı."PSG - Başakşehir maçı yarıda kaldı! Coltescu'nun söylemleri sonrası Türkler sahaya çıkmayı kabul etmedi.DIŞARI! Demba Ba, ırkçılıkla mücadelede ön saflarda. Irkçı hakemin sözleri sonrası Başakşehir ve Paris oynamayı reddetti.PSG ve Başakşehir oyuncuları, 4. hakemin iğrenç sözleri sonrası sahayı terk etti!Adı rüşvet, seks skandalı ve mafya ile defalarca anılan Coltescu'nun iki kez de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktıWebo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Coltescu karanlık geçmişiyle dikkat çekiyor. İki hafta önce FIFA listesinden silinen ve son Avrupa maçına çıkan 43 yaşındaki hakemin ülkesinde kötü bir ünü var. 2008'de aldığı lüks araba sonrası hakkında soruşturma başlatan Romanya Hakem Kurulu,Ailesi daha önce de intihar etmeye çalıştığını açıkladı. Adı seks skandalına karışan ve mafya ile de anılan Rumen hakem, birkaç yıl önce Dinamo Bükreş ile Steaua Bükreş arasında oynanan maçta, Dinamo taraftarlarının Gnohere'ye maymun tezahüratları yapmasından sonra 'hiçbir şey duymadığını' söylemişti.Tepkilerin odağındaki olay adam Sebastian Coltescu kendini savunmaya çalıştı. Suçlamaların doğru olmadığını kaydeden 43 yaşındaki hakem, "Şu anda sakin ve iyi kalmaya çalışıyorum. Bugünlerde gazete okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" ifadesini kullandı.Skandal hakem Sebastian Coltescu, ırkçı sözleri nedeniyle ağır ceza ile karşı karşıya. UEFA'nın hiç taviz vermediği konulardan biri olan ırkçılık nedeniyle Avrupa mücadelelerinde bütün maçlarda 'ırkçılığa hayır' ve 'Saygı' temalı pankartlar kullanılıyor. UEFA'nın, marka değerini de göz önüne alarak hakeme en ağır cezayı vereceği öğrenildi. Coltescu'nun ömür boyu men cezası alarak yeşil sahalardan uzaklaştırılması bekleniyor.Demba Ba'nın hakeme, "Kimseye 'Bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Niye 'Bu adam' diyecekken, 'Bu siyah adam' diyorsun" sözleri tarihe geçecek nitelikteydi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Webo'ya yapılan ırkçılıkla ilgili bir mesaj yayınladı: "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir tarafı yoktur. Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair-play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeği unutulmamalıdır.Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe, vatandaşı Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemi için özür diledi. Bakan Stroe, "Bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim. Irkçı veya ayrımcı olarak kabul edilebilecek her türlü ifadeyi şiddetle kınıyoruz" dedi. "Spor bambaşka bir şeydir, iş, hırs, adil oyun" diyen Stroe, "Yaşananların diplomatik skandala ulaşmayacağını ümit ediyorum. UEFA da gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, vatandaşı olan 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yaptıkları hakkında sert konuştu. Coltescu'nun sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Sumudica, "Ben Romanya vatandaşıyım, Türkiye'de çalışıyorum. Yaşananlar utanç verici ve kabul edilemez. Kim hata yaptıysa bedelini ödemeli" ifadelerini kullandı.