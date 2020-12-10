Son dakika: Maccabi Tel Aviv – Sivasspor maçında 11’ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Sivasspor, zorlu Maccabi Tel Aviv deplasmanına çıkıyor. Sivasspor'da hedef mutlak 3 puan. Temsilcimiz kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Ev sahibine ise üst tura çıkması için beraberlik yetiyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibi haberimizde…
Karşılaşma öncesinde Sivasspor'un 6, ev sahibi Maccabi Tel Aviv'in ise 8 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
M. Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare