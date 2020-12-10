Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Maccabi Tel Aviv – Sivasspor maçında 11’ler belli oldu!

Son dakika: maçında 11’ler belli oldu!

’nde 6. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz , zorlu deplasmanına çıkıyor. Sivasspor’da  hedef mutlak 3 puan. Temsilcimiz kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Ev sahibine ise üst tura çıkması için beraberlik yetiyor. Zorlu mücadelenin takibi haberimizde…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 21:45 Son Güncelleme: 10.12.2020 21:55 ABONE OL
Son dakika: Maccabi Tel Aviv – Sivasspor maçında 11’ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Sivasspor, zorlu Maccabi Tel Aviv deplasmanına çıkıyor. Sivasspor'da hedef mutlak 3 puan. Temsilcimiz kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Ev sahibine ise üst tura çıkması için beraberlik yetiyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibi haberimizde…

Karşılaşma öncesinde Sivasspor'un 6, ev sahibi Maccabi Tel Aviv'in ise 8 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

M. Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte kırmızı alarm verilen iller! Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi...
Son dakika haberler: 14 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak, vatandaşlar dikkat
Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam haberi: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Çin aşısından son dakika: Türkiye'de 113 kişiye ikinci dozu uygulandı! İşte sonuçlar
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı o kişilere uygulanmayacak! Açıklama geldi: Kritik soru yanıt buldu
Son dakika haberi: Rusya korkunç olay! 'Çığlık attım nefes almıyordu'
Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert oldu! Yarışmacı Vasfiye Yılmaz manevi tazminat davası açtı ve…
Son dakika haberler: Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte altın fiyatları hakkında çarpıcı yorumlar
Son dakika haberi: Corona virüste korkutan gerçek: Corona virüs belirtileri 257 gündür sürüyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Maccabi Tel Aviv – Sivasspor maçında 11’ler belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA