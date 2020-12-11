Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 18'lik genç futbolcu intihardan vazgeçirdi

18'lik genç futbolcu intihardan vazgeçirdi

ekiplerinden Kalmas'da forma giyen 18 yaşındaki , antrenman sonrası evine dönerken eden bir vatandaşa denk geldi ve intiharı önledi.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 20:05 ABONE OL
18'lik genç futbolcu intihardan vazgeçirdi

İsveç Ligi ekiplerinden Kalmas'da forma giyen 18 yaşındaki Alex Mortensen, antrenman sonrası evine dönerken intihar eden bir vatandaşa denk geldi ve intiharı önledi.

Mortensen, köprüde karşılaştığı ve intihara yeltenen vatandaşın ayağına yapışarak, kendini aşağıya atmasını engelledi ve büyük bir facianın önüne geçti.

"10 DAKİKA DAHA ANTRENMAN YAPSAM..."
Olayı anlatan futbolcu, "Antrenmandan çıkıp evime gidiyordum. Bu sırada köprüde bir adamla karşılaştım. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve adamın korkulukları tırmanmaya başladığını gördüm. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Adamı yakalayıp bacağını kitledim. Hem sakinleştirmeye çalıştım hem de tuttum. Ardından polis geldi ve durumu çözdüler. Muhtemelen bir on dakika daha fazla idman yapmış olsam onu kurtaramayacaktım." dedi.

Mortensen, bu olayı hayatı boyunca unutmayacağını belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakanlık bu hafta uygulanacak yasakları açıkladı
Son dakika haberler: 81 il için açıklandı! İşte koronavirüste il il en riskli bölgeler
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı o kişilere uygulanmayacak: Açıklama yapıldı!
Son dakika haberi: Corona virüste korkutan olay: Corona virüs belirtileri 257 gündür sürüyor: İşte uzun süren corona virüsün belirtileri...
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm detayları duyuruldu! 12-13 Aralık bu akşam ve yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu için alarm verdi! İstanbul dahil 43 ilde sağanak, sel ve fırtına...
SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın fiyatları hakkında çarpıcı yorumlar
O isim Masterchef'te şampiyonluğa aday gösteriliyordu! Elenecek isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
18'lik genç futbolcu intihardan vazgeçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA