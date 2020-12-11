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ABD kulübü 'ın yıldızı Falcao'da ısrar ediyor!

Son dakika transfer haberleri... Falcao ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali giderek artıyor. Galatasaray’da bekleneni veremeyen için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:24 Son Güncelleme: 11.12.2020 01:45 ABONE OL
ABD kulübü Inter Miami Galatasaray'ın yıldızı Falcao'da ısrar ediyor!

Falcao ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali giderek artıyor. Sarı-Kırmızılı takıma geldikten sonra 29 maçta oynayıp, 28'ini kaçıran Kolombiyalı golcü ile ilgilenen ABD kulübü 'nin en kısa zamanda resmi teklif yapacağı iddiaları giderek güçleniyor.

ABD kulübü Inter Miami Galatasaray'ın yıldızı Falcao'da ısrar ediyor!

kulübünün yöneticilerinin Falcao'nun menajeriyle birkaç kez bir araya geldiği gelen bilgiler arasında.

ABD kulübü Inter Miami Galatasaray'ın yıldızı Falcao'da ısrar ediyor!

TERİM DE ONAY VERDİ
Terım'in de Kolombiyalı golcünün gitmesine onay verdiği ortaya çıkarken bir hafta içinde bu oyuncunun durumunun şekillenmesi bekleniyor.

ABD kulübü Inter Miami Galatasaray'ın yıldızı Falcao'da ısrar ediyor!

Takvim'in haberine göre 'a geldiği günden bu yana çok az katkı veren Kolombiyalı oyuncu Falcao ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali giderek güçleniyor

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ABD kulübü Inter Miami Galatasaray'ın yıldızı Falcao'da ısrar ediyor!
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