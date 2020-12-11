Denizli’de kaybetseydik farklı rüzgârlar esebilirdi

Fenerbahçe'nin 1 numarası Altay Bayındır, bir televizyon kanalına çarpıcı açıklamalar yaptı. Denizlispor maçında alınan galibiyetin önemine dikkat çeken 22 yaşındaki file bekçisi" dedi.Başarılı eldiven, A Milli Takım hakkında da şu açıklamaları yaptı: "A Milli Takım için her zaman hazırım. Kaleci sakatlığından dolayı son iki A Milli Takım kampına gittim. Hep pozitif düşünmeye çalışıyorum. Öyle ya da böyle ben bu seviyede olduğum sürece; A Milli Takım forması elbet bir gün dönüp dolaşıp bana gelecek."Altay, "F.Bahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu yoksa A Milli Takım ile Dünya Kupası şampiyonluğu mu?" sorusuna, "İkisini de yaşamak isterim" yanıtını verdi.Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Kemal Ademi bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi. Ademi'nin Gaziantep, Perotti'nin ise Başakşehir maçına hazır olması bekleniyor.