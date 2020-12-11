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'de 2 isimle yollar ayrılıyor!

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında 18 futbolcuyu kadrosuna katarak geniş bir kadro kuran Fenerbahçe, elinde kullanmadığı fazla oyuncuları takımdan göndermek istiyor. İşte gözden çıkarılan 2 isim...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:44 Son Güncelleme: 11.12.2020 12:57 ABONE OL
Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!

Yaz ayı transfer döneminde tam 18 transfer yapan ve tecrübeli teknik direktör Erol Bulut'a eli güçlü, alternatifli bir kadro teslim eden yönetiminin almaktan çok elden oyuncu çıkarmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!

Maaş bütçesindeki dengeleri korumak için Ocak ayında birkaç futbolcusunu göndererek kadroda yer açmak isteyen sarı lacivertli yönetim Erol Bulut'tan gelecek raporu beklerken. Emre Belözoğlu'nun şimdiden bazı isimleri kafasına yazdığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!

Lemos ve Tisserand gibi stoperlere 'çubukluyu' giydiren Emre Belözoğlu'nun devre arasında defans hattına takviyelerde bulunacağı ifade edilirken. 'nin ilk hamlesinin Sadık Çiftpınar'ı kiralık olarak başka bir takıma göndereceği belirtildi.

Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!

2018-19 sezonunun devre arasında 750 bin Euro karşılığında Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın şimdiden bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu kaydedilirken. Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki ay Dirar'la da yollarını ayıracağı anlaşıldı.

Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!

Serdar Aziz, Tisserand ve Lemos'un arkasında kalan Sadık Çiftpınar ligde sadece Denizlispor maçında 33 dakika forma giyerken. 27 yaşındaki futbolcunun sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi.

(Vatan)

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Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrılıyor!
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