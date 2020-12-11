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'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...

'de mağlubiyetinin ardından Denizlispor karşısında alınan galibiyetle zirvenin ortağı olan 'de teknik direktör Erol Bulut'tan 12. haftada oynanacak olan maçı öncesi flaş bir karar geldi. İşte Bulut'un performanslar üzerine yaptığı analiz ve aldığı kararlar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:46 ABONE OL
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...

'in 10. haftasında sahasında 'a 4-3 kaybeden , deplasmanda oynadığı Denizlispor karşılaşmasında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...

Bu galibiyetin ardından puanını 23'e çıkaran sarı-lacivertliler zirvenin ortağı olmayı da başarmıştı.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...

Teknik Direktörü Erol Bulutbu galibiyetin ardondanYeni Malatya maçı öncesinde orta saha kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...

Genç hoca, Denizlispor karşılaşmasındaki orta saha performansları üzerine yaptığı değerlendirme ve analizler sonrasında kararlar aldı.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...

İlk olarak Ozan Tufan'ın 6 numarada sergilediği yönlendirici rolü beğenen Bulut, Gustavo'nun dönüşüyle taşları yerinden oynatacak.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...

Sosa'yı kenara almayı planlayan Bulut'un, 10 numara pozisyonunda da ise Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak! Sosa ve Gustavo...
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