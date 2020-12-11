Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor!

'da ile yollar ayrılıyor!

Son dakika transfer haberleri... Kendisini göstermek için Galatasaray'a gelen , beklediği fırsatları bulamayınca devre arasında ayrılmanın hazırlıklarını yapmaya başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:24 Son Güncelleme: 11.12.2020 01:38 ABONE OL
Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor!

Kendisini göstermek için Galatasaray'a gelen Şener Özbayraklı, beklediği fırsatları bulamayınca devre arasında ayrılmanın hazırlıklarını yapmaya başladı. Fatih Terim'in Clup Brugge maçında 1 ve PSG maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi. Toplamda 620 dakika sahada kalabildi. Bu sezon Çaykur Rize maçında Teknik Direktör Fatih Terim'in 11 maçta 1 dakika forma verdiği sarı-kırmızılı futbolcu, ilk yarı sonuna kadar forma bulmazsa Galatasaray'dan sadece 1 dakika oynayıp ayrılacak. Fenerbahçe'den gelen Şener o 1 dakikada 1 kez topla buluştu. 1 de pas attı.

Fotomaç'ın haberine göre sezon sonunda anlaşması sona erecek olan tecrübeli futbolcuya, Galatasaray'ın bonservisinde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Defansın sağında Linnes ve Omar gibi iki önemli rakibi bulunan Şener, devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu hafta devam edecek yasaklar...
Ünlü şarkıcı Alişan'dan son dakika: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi!
SON DAKİKA | Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! İlçelere kadar tek tek plan hazır...
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son dakika haberler... İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Sosyal medya bu haberi konuşuyor!
Son dakika haberler: Koronavirüs organlarda hasar oluşturuyor! ‘Hafif atlatanlarda bile görülüyor’ diyerek açıklandı
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları - 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
O isim Masterchef'te şampiyonluğa aday gösteriliyordu! Elenecek isim...
Son dakika haberi: Meteoroloji’den kuvvetli fırtına, kar ve yağış uyarısı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA