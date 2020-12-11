Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kasımpaşa, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 15 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Yeşil-siyahlılar, 20. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, Aytaç Kara, Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemiyor.



DENİZLİSPOR ZİNCİR KIRMAK İSTİYOR

Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb, Özgür, Oğuz Yılmaz, Subotic ve Dossevi Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Ligde bu sezon yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 10 haftada 6 puan toplayıp düşme hattında sondan ikinci olan Denizlispor, şansının tutmadığı rakibi önünde zincir kırmaya çalışıyor.

Lig tarihinde iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 7'sinde kazanan taraf Kasımpaşa olurken, 1 maçta da eşitlik bozulmadı. Denizlispor, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 4 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.



KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇINDA 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Sadiku, Tarkan, Hodzic, Mehmet Feyzi, Brecka, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Koita

DENİZLİSPOR: Cenk Gönen, Bakalorz, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sagal Tapia, Özer, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega, Sacko



KASIMPAŞA DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.



