Luyindama çıkmazı!

Sarı-kırmızılı kulüp, 8 milyon Euro'ya aldığı Luyindama'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçti. Ancak Kongolu stoperin formasını Donk'a kaptırması, yüksek rakamlara satılma ihtimalini düşürdü
Giriş Tarihi: 11.12.2020ABONE OL
İngiliz kulüplerinin uzun zamandır takibinde olan Christian Luyindama'ya Ocak ayında teklif bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 8 milyon Euro'ya aldığı Luyindama'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçti. Ancak Kongolu stoperin formasını Donk'a kaptırması, yüksek rakamlara satılma ihtimalini düşürdü. Son 3 haftada Luyindama yerineDonk'u tercih eden teknik direktörFatih Terim, kısa vadede stoperbölgesinde değişiklik yapmayacak. Bu nedenle yedek kulübesinden çıkamayan Luyindama için İngiliz kulüplerinin ara transfer döneminde yapacağı teklif belirsizliğini koruyor.