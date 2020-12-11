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çıkmazı!

Sarı-kırmızılı kulüp, 8 milyon Euro'ya aldığı 'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçti. Ancak Kongolu stoperin formasını Donk'a kaptırması, yüksek rakamlara satılma ihtimalini düşürdü

Giriş Tarihi: 11.12.2020 ABONE OL
Luyindama çıkmazı!
İngiliz kulüplerinin uzun zamandır takibinde olan Christian Luyindama'ya Ocak ayında teklif bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 8 milyon Euro'ya aldığı Luyindama'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçti. Ancak Kongolu stoperin formasını Donk'a kaptırması, yüksek rakamlara satılma ihtimalini düşürdü. Son 3 haftada Luyindama yerine Donk'u tercih eden teknik direktör Fatih Terim, kısa vadede stoper bölgesinde değişiklik yapmayacak. Bu nedenle yedek kulübesinden çıkamayan Luyindama için İngiliz kulüplerinin ara transfer döneminde yapacağı teklif belirsizliğini koruyor.

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Luyindama çıkmazı!
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