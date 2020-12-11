Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'a korona virüsü şoku!

Son dakika: 'a korona virüsü şoku!

Son dakika haberleri... 'in 12. haftasında Alnayaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, yaptığı açıklamada bir futbolcusunda korona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 19:02 Son Güncelleme: 11.12.2020 19:07 ABONE OL

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Alnayaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, yaptığı açıklamada bir futbolcusunda korona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın, Süper Lig'ın 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covıd-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, İzolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakanlık bu hafta uygulanacak yasakları açıkladı
Son dakika haberler: 81 il için açıklandı! İşte koronavirüste il il en riskli bölgeler
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı o kişilere uygulanmayacak: Açıklama yapıldı!
Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu için alarm verdi! İstanbul dahil 43 ilde sağanak, sel ve fırtına...
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son dakika haberi: Corona virüste korkutan olay: Corona virüs belirtileri 257 gündür sürüyor: İşte uzun süren corona virüsün belirtileri...
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm detayları duyuruldu! 12-13 Aralık bu akşam ve yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın fiyatları hakkında çarpıcı yorumlar
Son dakika haberi: Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den şoke eden ihanet itiraf! Yaşar Alptekin "Onu planlayarak aldattım..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'a korona virüsü şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA