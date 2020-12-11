Süper Lig ekibi Kayserispor'a korona virüsü şoku!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, takımı uygulanan PCR testlerinde bir futbolcuda korona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

İŞTE KAYSERİSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir.



Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcumuzun yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.