1 ayda 8 maç! Fatih Terim'in planı hazır

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçecek Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar bir ay içinde tam sekiz maça çıkacak. Arka arkaya sahaya çıkacak Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, her futbolcusunu kullanmak istiyor. 15 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek Aslan, sırasıyla Karagümrük (D), Göztepe, Trabzonspor (D), Antalyaspor, Konyaspor (D), Gençlerbirliği ve Beşiktaş (D) ile karşılaşacak.



KEREM, ALİ YAVUZ, EMİN SAHAYA

Fotomaç'ın haberine göre İmparator, kupa maçında kalede Okan Kocuk'a yeniden formasını verecek. Terim; bu sezon sadece bir dakika süre alan Şener Özbayraklı ile hiç oynatmadığı Emin Bayram'ı da Darıca karşısında sahaya sürecek. Maç eksiği bulunan Luyindama ve Saracchi de oynayacak. Taylan'ı dinlendirmek isteyen Terim, orta alanda Etebo, Ömer Bayram ve Arda Turan'ı kullanacak. Hatay'a gol atan Kerem Aktürkoğlu ile Sekidika ve Ali Yavuz Kol da bu maçta 11'e yerleşecek.



DIAGNE KENDİNİ KABUL ETTİRDİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmadığı için eleştirilen, davranışlarıyla ilk geldiğinde uyum sorunu yaşayan Mbaye Diagne bu sezon toparlandı. Brugge'de oynamayınca Cimbom'un kıymetini anlayan Senegalli, attığı gollerle, saha içi ve dışındaki özverisiyle takıma kendini kabul ettirdi. Fatih Terim'in de özel görüşmelerini sıklaştırdığı 29 yaşındaki santrforun formasını kolay kolay Falcao'ya kaptırmayacağı konuşuluyor. Diagne'nin bu sezon 7 golü var.



ASLAN'IN ZORLU MAÇ SERÜVENI

18 ARALIK KARAGÜMRÜK (D)

22 ARALIK GÖZTEPE

26 ARALIK TRABZONSPOR (D)

3 OCAK ANTALYASPOR

6 OCAK KONYASPOR (D)

10 OCAK GENÇLERBIRLIĞI

17 OCAK BEŞIKTAŞ (D)