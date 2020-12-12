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4 büyüklere 10 yıl müjdesi!

, , ve ’da borçların yapılandırılması ile ilgili genel kurul tarihleri belli olurken, yeni anlaşmada geri ödeme şartları da değişti ve süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
4 büyüklere 10 yıl müjdesi!

Ekonomik sıkıntılarla uzun süredir yoğun mücadele veren kulüplerin, Türk futbolunun kurtuluşu olarak gördükleri yapılandırma anlaşmalarında artık sona gelindi. Geçtiğimiz yıl Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın şartlarının değiştirilmesi için bir süredir görüşmeler yürütülüyordu. Son yapılan toplantılarda anlaşmaya varılmasıyla 4 Büyükler'den teker teker genel kurul çağrıları gelmeye başladı (14 Aralık Galatasaray, 23 Aralık Beşiktaş, 25 Aralık Fenerbahçe, 6 Ocak Trabzonspor).

İLK İMZALAR 25 EYLÜL'DE ATILDI
Dört Büyükler'in yaptığı genel kurul çağrılarında aynı gündem maddesi yer alıyor. 25 Eylül'de imzalandığı belirtilen niyet mektubu çerçevesinde kulüplerin yapacağı "Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri" anlaşmasının şartları müzakere edilecek. Kulüplerin borçlarının yapılandırma şartları, anlaşma detayları genel kurul üyelerine de aktarılacak ve ardından imza için onay oylaması yapılacak.

BORÇ 10 YILA YAYILACAK
Bu yılın ve gelecek yılların bütçelerinin de onaya sunulacağı genel kurullar sonrası, Bankalar Konsorsiyumu ile masaya oturacak olan kulüpler daha önce vardığı prensip anlaşmasını imzaya dökecek. Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma neticesinde daha önce gizlilik olduğu gerekçesiyle açıklanmayan anlaşmalar bu kez net bir şekilde açıklanacak. Anlaşma iki yılı ödemesiz olmak üzere 5 yıllık iken, bu kez borçların 10 yıla yayılacağı kaydedildi.

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4 büyüklere 10 yıl müjdesi!
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