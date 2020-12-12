Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

kıymete bindi! Fransızlar etmek istiyor

Yaz döneminde 'a gelen , kronik sakat olduğu iddiaları sebebiyle gündem olmuştu. Siyah-beyazlıların büyük eleştiriler almasına neden olan bu transferde haklı çıkan taraf Beşiktaş oldu. Attığı goller ve gösterdiği performansla eleştirilere cevap veren Kamerunlu, şimdilerde ise kıymete bindi. Talipleri artan yıldız golcü için ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:05 Son Güncelleme: 12.12.2020 11:22 ABONE OL
Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

, sezon başında Kamerunlu golcü Vincent 'ı yeniden kadrosuna katmış ve forvet hattında önemli bir takviye yaptı.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Siyah-beyazlıların transferi gerçekleştirmesinin ardından 'ın yaşadığı ağır sakatlık polemik konusu oldu.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Ancak Kamerunlu golcü, özellikle derbisinde gösterdiği performansla ve rakip fileleri sarsmasıyla "Bitmedim" mesajı verdi.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Bununla beraber , ligin 11. haftasında evinde 'yı konuk etti ve , 75. dakikada skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Siyah-beyazlı formaya iyiden iyiye alışan için bu kez 'da önemli bir olay gündeme geldi.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Sports.fr'de yer alan habere göre ekibi Marsilya, ara sezonunda kadrosuna önemli isimleri dahil etmenin planlarını yapıyor. Listede da bulunuyor.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Marsilya direktörü Pablo Longoria da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer fırsatımız olursa ara sezonunda kadromuzu güçlendirmekten çekinmeyeceğiz." demiş ve sinyalleri vermişti.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Bununla beraber konunun geçtiği haberde Marsilya için fırsat transferi olabilecek isimler sıralandı.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

için aktarılan bilgilerde, Marsilya'nın golcü futbolcuyu daha önce de takip ettiği aktarıldı.

Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Sakatlığını atlatan 'ın formasıyla beraber futbola güçlü bir dönüş yaptığı kaydedilirken, yeniden gol yollarında etkili olması ve 8 lig maçında attığı 5 golle piyasayı adeta sallamasının gözlerden kaçmadığı ifade edildi. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı bu hafta uygulanacak yasakları açıkladı
Göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan'dan son dakika haberi: Ölümden döndü! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi! Korkunç olayı ilk kez anlattı!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Sosyal medyadan tamamen sildi!
Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika haberi: 12-13 Aralık 2020 Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?
Son dakika haberler: Koronavirüs organlarda hasar oluşturuyor! Uzman isim ‘Hafif atlatanlarda bile görülüyor’ diyerek açıkladı
Son dakika haberler: 81 il için açıklandı! İşte koronavirüste il il en riskli bölgeler
O isim Masterchef'te şampiyonluğa aday gösteriliyordu! Elenecek isim...
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları - 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA