Aboubakar kıymete bindi! Fransızlar transfer etmek istiyor

Siyah-beyazlıların transferi gerçekleştirmesinin ardından Aboubakar'ın yaşadığı ağır sakatlık polemik konusu oldu.
Ancak Kamerunlu golcü, özellikle Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla ve rakip fileleri sarsmasıyla "Bitmedim" mesajı verdi.
Bununla beraber konunun geçtiği haberde Marsilya için fırsat transferi olabilecek isimler sıralandı.
Aboubakar için aktarılan bilgilerde, Marsilya'nın golcü futbolcuyu daha önce de takip ettiği aktarıldı.
Sakatlığını atlatan Aboubakar'ın Beşiktaş formasıyla beraber futbola güçlü bir dönüş yaptığı kaydedilirken, yeniden gol yollarında etkili olması ve 8 lig maçında attığı 5 golle piyasayı adeta sallamasının gözlerden kaçmadığı ifade edildi. (Milliyet)