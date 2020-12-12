Adem Ljajic'in bileti kesildi!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile devre arasında yollar ayrılacak. İki sezondur bekleneni veremeyen ve yaklaşık 17 milyon Euro'luk maliyeti ile siyah-beyazlıların bütçesinde önemli bir yük olan Ljajic'in gidişatından yönetim ve teknik heyet mutlu değil. 29 yaşındaki Boşnak oyuncuyla defalarca görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ljajic'ten her seferinde düzeleceğine dair söz alsa da gerçekte bunun karşılığı bulunamadı.



EN AZ ZARARLA ELDEN ÇIKARILACAK

Tecrübeli oyuncunun kendisini düzeltmemesi halinde kadroda yer bulmasının zor olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın ise devre arası transfer döneminde Ljajic için "Satılık ya da kiralık olarak gönderilebilir" raporu verecek. Beşiktaş yönetimi ise büyük paralar ödenerek transfer edilen oyuncusundan minimum düzeyde zarar peşinde. Devre arasında Ljajic için 5 milyon Euro civarında gelebilecek tekliflere olumlu yanıt verilecek. Teklif gelmezse de kiralama formülü denenecek.



TRANSFERDE HEDEF YERLİ OYUNCULAR

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmak isteyen Beşiktaş yönetimi, çalışmalara başladı. Kademeli olarak düşürüleceği açıklanan yabancı sayısının getireceği şartlara hazırlanmak isteyen siyah-beyazlılar, yerli ve alternatifli bir kadro kurmak için hem yurt içi hem de yurt dışındaki Türk oyuncuları yakından takip ediyor. Beşiktaş özellikle genç ve satışından para kazanabileceği oyuncular arıyor.



BEŞİKTAŞ'TA 1 KORONAVIRÜS

Süper Lig'de yarın lider Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına dün devam etti. Futbolcular idmanda gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Bu arada siyah-beyazlı kulüp, yapılan rutin Koronavirüs testlerinde bir futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.