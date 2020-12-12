CANLI | Hatayspor - Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Süper Lig'in geride kalan diliminde 9 maça çıkan Hatayspor 15 puan toplarken, 11 müsabaka oynayan Karagümrük'ün ise 17 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Burak, Sackey, Aabid, Akintola, Selim Ilgaz, Traore, Diouf.
Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Erik Sabo, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech.