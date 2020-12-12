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CANLI | Hatayspor -

'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında 'ü ağırlıyor. 'ndaki karşılaşmada düdük çalıyor. Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 13:29 Son Güncelleme: 12.12.2020 13:30 ABONE OL
CANLI | Hatayspor - Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan diliminde 9 maça çıkan Hatayspor 15 puan toplarken, 11 müsabaka oynayan Karagümrük'ün ise 17 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Burak, Sackey, Aabid, Akintola, Selim Ilgaz, Traore, Diouf.

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Erik Sabo, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech.

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CANLI | Hatayspor - Fatih Karagümrük
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