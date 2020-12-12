Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden 'in ile 'da oynadığı mücadele öncesinde yaşanan ırkçılık olayı tüm dünyada yankılanmıştı. 4. hakemin Webo'ya karşı ırkçı söylemi sonrası müsabaka ertesi güne ertelenmiş, tüm dünyadan Webo'ya destek mesajları yağmıştı. Irkçılığa maruz kalan Başakşehir'in deneyimli yardımcı antrenörüne en büyük destek ise 'dan gelmişti. Ba, o gün soyunma odasında yaşananları anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 13:10 Son Güncelleme: 12.12.2020 13:14 ABONE OL
Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

Devler Ligi'nde ile deplasmanda karşı karşıya gelen Medipol , 4. hakemin yardımcı antrenör 'ya söylediği ırkçı sözlerin ardından sahadan çekilmiş, protestoya Fransız ekibi de katılmıştı.

Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

Tüm dünyada yankı uyandıran olay sonrası , mücadelenin hakem kadrosunu değiştirerek ertesi gün kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti.

Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

Sosyal medyada da gündem olan ve büyük ses getiren olay sonrası, hakemlere karşı duruşuyla alkış toplayan yaşananları ilk kez anlattı.

Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

BeIN Sports'a verdiği röportajdan bir kısmı yayınlanan Senegalli oyuncu, soyunma odasına girdiklerinde şunların konuşulduğunu dile getirdi:

Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

"Soyunma odasında sağdan soldan sesler yükseldi. En sonunda, 'Ya hepimiz çıkarız ya da hiçbirimiz çıkmayız' dedik.

Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

Bazılarının özellikle de Enzo Crivelli'nin reaksiyonu beni şaşırttı. 'Herkes çıkarsa sen de çık. 25 yaşındasın' dedim.

Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

Bana öyle bir bağırdı ki, 'Hayır, çıkmıyorum. Bu olayların futbol sahalarından silinmesi lazım. Eğer bugün hiçbir şey yapmazsak, bu devam edecek" dedi ve çıkmamaya karar verdi.

Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!

Takım da onu izledi. Herkes kalınca maç ertelendi ve ertesi gün oynadık." (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı bu hafta uygulanacak yasakları açıkladı
Göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan'dan son dakika haberi: Ölümden döndü! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi! Korkunç olayı ilk kez anlattı!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Sosyal medyadan tamamen sildi!
Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 12-13 Aralık Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?
Son dakika haberler: Koronavirüs uyarısı korkuttu! Uzman isim ‘Eski haline döndürmek mümkün olmaz’ diyerek açıkladı
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları - 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberler: 81 il için açıklandı! İşte koronavirüste il il en riskli bölgeler
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! İlçelere kadar tek tek plan hazır...
ARKADAŞINA GÖNDER
Demba Ba ırkçılık olayının perde arkasını anlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA