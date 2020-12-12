Erol Bulut: Ben böyle şey görmedim

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, "Oyun planı olmayan takım sahaya çıkıp bazı maçları çeviremez zaten. Ama bu oyun planını ne kadar sahaya yansıtıyoruz bu tartışılır. İç sahada bir savunma sorunumuz var. Beşiktaş maçında da aynı şeyi yaşadık. Mental bir sorun var. Beşiktaş 5 kere geliyor. 4'ü gol. Malatya 4 kez geliyor 3'ü gol. Ben gerçekten böyle şey görmedim. Oyun planımız var. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında sorunlarımız var ciddi anlamda" ifadelerini kullandı.

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