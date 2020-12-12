Süper Lig'in 12. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ev sahibi Fenerbahçe, galibiyet parolasıyla çıktığı maçta 3-0 yenik ayrıldı. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Adem Büyük, Umut Bulut ve Youssouf Ndayishimiye kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor ise puanını 16 yaptı.

KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 3. MAĞLUBİYET!

Süper Lig'de her sezon iç sahadaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'de bu sezon tam tersi bir tablo yaşanıyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarının ardından üst üste 3. karşılaşmada Kadıköy'de puanla tanışamadı.

PELKAS YİNE TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.

Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.