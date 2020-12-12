Fenerbahçe tarihinin en kötü serisini yaşadı!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Konyaspor ve Beşiktaş maçlarının ardından evinde üst üste 3 maçta yenilerek tarihte ilk kez bunu gördü.

Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3 ve son olarak da Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez evinde üst üste üç maç kaybetti. Süper Lig'de bu sezon 23 puan toplayan sarı-lacivertliler, evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 3 kez yenildi.

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