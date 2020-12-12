Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe tarihinin en kötü serisini yaşadı!

tarihinin en kötü serisini yaşadı!

'in 12. haftasında , sahasında 'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon ve maçlarının ardından evinde üst üste 3 maçta yenilerek tarihte ilk kez bunu gördü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 21:23 Son Güncelleme: 12.12.2020 21:29 ABONE OL
Fenerbahçe tarihinin en kötü serisini yaşadı!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Konyaspor ve Beşiktaş maçlarının ardından evinde üst üste 3 maçta yenilerek tarihte ilk kez bunu gördü.

Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3 ve son olarak da Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez evinde üst üste üç maç kaybetti. Süper Lig'de bu sezon 23 puan toplayan sarı-lacivertliler, evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 3 kez yenildi.

Fenerbahçe evinde ağır yaralı! Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu hafta devam edecek yasaklar...
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Alişan ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! İlçelere kadar tek tek plan hazır...
Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı...
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberler: Koronavirüs uyarısı korkuttu! Uzman isim ‘Eski haline döndürmek mümkün olmaz’ diyerek açıkladı
Son dakika haberi: Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları - 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 12-13 Aralık Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?
O isim Masterchef'te şampiyonluğa aday gösteriliyordu! Elenecek isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe tarihinin en kötü serisini yaşadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA