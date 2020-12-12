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Teknik Direktörü maç öncesi konuştu!

23 puanla üçüncü sırada bulunan ve 'in 12. haftasında ile karşılaşacak 'de , maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Erol Bulut'un sözleri...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 18:39 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maç öncesi konuştu!

23 puanla üçüncü sırada bulunan ve Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Erol Bulut'un sözleri...

"Bizim için önemli olan geçen haftaki maçtan sonra bugün de kazanmak."

FUTBOLCULARIM MAÇA HAZIR
"Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Futbolcularım maça hazır. Sahada çalışmamız lazım. Basit hatalar yapmamamız gerekiyor."

3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ
"Rakibimiz geçen hafta kazandı. Genelde uzun toplarla oynuyor. 3 puan için sahaya çıkacağız."

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maç öncesi konuştu!
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