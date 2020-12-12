Fenerbahçe Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12.haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Malok olacak.



Sarı lacivertli takım geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. 23 puanı bulunan Fenerbahçe aynı puana sahip Alanyaspor ve Galatasaray'ın ardından averaj farkı ile haftaya 3. sırada girdi. Kanarya, son olarak ligin 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'un ise ligde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti var. 13 puanla 12. sırada bulunan konuk ekip 11. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA 11'LER

FENERBAHÇE : Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse