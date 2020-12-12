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'de kanatlar çöktü!39 ortada 9 isabet sağladı

'a sahasında 3-0 mağlup olarak tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 3 yenilgi alan 'de kanatlar tam anlamıyla çöktü. Yeni Malatyaspor karşısında yapılan 39 ortada 9 isabet sağlayan sarı-lacivertliler, skor üretemedi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 22:29 ABONE OL
Fenerbahçe'de kanatlar çöktü!39 ortada 9 isabet sağladı

Yeni Malatyaspor'a sahasında 3-0 mağlup olarak Süper Lig tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de kanatlar tam anlamıyla çöktü. Yeni Malatyaspor karşısında yapılan 39 ortada 9 isabet sağlayan sarı-lacivertliler, skor üretemedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig tarihinde de ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi aldı. Karşılaşma boyunca kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında gol arayan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortada yalnızca 9 isabet sağlarken bu ortaları da net pozisyona çeviremedi. Malatya temsilcisi ise maç boyunca, Fenerbahçe karşısında 8 kez orta denemesi yaparken, bu denemelerde 3 isabet sağladı ve 2 gol buldu. Rakibi karşısında 20 kez şut denemesinde bulunan ve bu şutlarda 6 kez isabet sağlayan sarı-lacivertliler, fileleri havalandıramazken, 10 şut denemesinde 6 isabet sağlayan Yeni Malatyaspor ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

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Fenerbahçe'de kanatlar çöktü!39 ortada 9 isabet sağladı
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