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Fenerbahçenin Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan şampiyonluk itirafı!

'in 12. haftasında sahasında 'u ağırlayan , sahadan beklemediği bir mağlubiyetle ayrıldı. Deplasman ekibi , deplasmanından 3-0'lık rahat bir galibiyetle döndü.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 22:05 Son Güncelleme: 12.12.2020 22:13 ABONE OL
Fenerbahçenin Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan şampiyonluk itirafı!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan beklemediği bir mağlubiyetle ayrıldı. Deplasman ekibi Yeni Mallatyaspor, Kadıköy deplasmanından 3-0'lık rahat bir galibiyetle döndü. Sarı lacivertli takımın mücadele boyunca ortaya koyduğu etkisiz futbol dikkat çekerken, sarı lacivertli takımın orta sahasu Gustavo'dan maç sonrası flaş açıklamalar geldi. İşte Brezilyalı'nın şampiyonluk itirafı...

"Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler"

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Fenerbahçenin Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan şampiyonluk itirafı!
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