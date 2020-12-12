Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan orta sahaya çifte takviye! Salih Uçan ve Aytaç Kara

'dan orta sahaya çifte takviye! ve

Sıkışık fikstürde Taylan’ı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, orta sahaya yapılacak takviye için ’ın ardından bir isim daha belirledi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
Galatasaray'dan orta sahaya çifte takviye! Salih Uçan ve Aytaç Kara

Sezonun ikinci yarısında ligde haftada iki maç maratonuna girecek olan ve yoğun tempoda Taylan Antalyalı'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Cimbom, Salih Uçan'ın yanı sıra Aytaç Kara'yı da transfer listesine dahil etti. Kasımpaşa'da yönetimle problemler yaşayan Aytaç'ın devre arasında durumu takip edilecek. Uygun maliyetli olması halinde kadroya katılacak. Galatasaray'ın Ocak ayında tecrübeli futbolcu için nabız yoklayacağı öğrenildi. Yedek kulübesine düşünülen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bu hafta uygulanacak yasaklar açıklandı
SON DAKİKA HABERİ - Göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan ölümden döndü! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi! Korkunç olayı ilk kez anlattı!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Ayrılığın nedeni… Sosyal medyadan tamamen sildi!
Son dakika haberler: Koronavirüs o organlarda da hasar oluşturuyor! ‘Hafif atlatanlarda bile görülüyor’ diyerek uyardı
Son dakika haberler: 81 il için açıklandı! İşte koronavirüste il il en riskli bölgeler
Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika genelgesi: 12-13 Aralık Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 11 Aralık koronavirüs tablosu ve toplam vaka sayısı...
SON DAKİKA: 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları
O isim Masterchef'te şampiyonluğa aday gösteriliyordu! Elenecek isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan orta sahaya çifte takviye! Salih Uçan ve Aytaç Kara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA