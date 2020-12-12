Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Ali Akman teklifi hazır!

'ın teklifi hazır!

Son dakika haberleri... Teknik Direktörü , ’da harikalar yaratan ’ın mutlaka transfer edilmesini istiyor. Ocak ayında Timsah’a 10 milyon TL teklif edilecek... Sezon sonu boşa çıkacak 18’lik golcü imzaya yakın.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 01:39 ABONE OL
Galatasaray'ın Ali Akman teklifi hazır!

Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Galatasaray gözünü iç piyasayı çevirdi. Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'da parlayan Ali Akman'ı mutlaka kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak. Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.

ÇİFT SANTRFOR OYNAR
Fotomaç'ın haberine göre İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor. Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor. Bursaspor'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı. Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı. Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi. Sezon sonu boşa çıkacak Ali Akman'dan Bursaspor'un da para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı bu hafta devam edecek yasakları açıkladı! İşte bu hafta uygulanacak yasaklar listesi
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan son dakika itirafı geldi! "Bu 4 ilde kaybettik"
Son dakika haberi: ÖTV indirimi ile Sıfır otomobil aldı! Hayatının şokunu yaşadı...
Son dakika magazin haberleri - 43 yaş küçük sevgilisinden ayrılan İbrahim Tatlıses aşk hayatıyla tekrar gündemde! Çok konuşulan ayrılığın sebebi...
Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması! İşte tüm detaylar
Kabızlık çekenler dikkat! İşte kabızlığa karşı en etkili yiyecek
SON DAKİKA | İstanbul'daki siren seslerinin nedeni ortaya çıktı! Birçok semtte duyulmuştu...
Son dakika haberi: Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusuna canlı yayında yanıt verdi
Bakan Koca’dan son dakika müjdesi: 8 ili işaret etti! Koronavirüs sürecine dair çok önemli açıklama...
2020 Vergi borcu yapılandırma başvurusu | KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borç yapılandırma ekranı ve tüm detaylar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Ali Akman teklifi hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA