Kayserispor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, çıkışın Kayserispor deplasmanında da sürdürmek istiyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
Ligin geride kalan diliminde 11 maça çıkan Trabzonspor 13 puan toplarken, 10 karşılaşma oynayan Kayserispor ise 9 puanda.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, M. Lopes, Aziz Behic, M. Fernandes, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban.
DJANINY VE PLAZA KADRODA YOK
Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.