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- | 11'ler belli oldu

'in 12. haftasında deplasmanda 'a konuk oluyor. 'ndaki mücadelede düdük çalacak. Mücadele öncesinde bordo-mavili takımın 13, Kayserispor'un ise 9 puanı bulunuyor. Kayserispor-Trabzonspor müsabakasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:02 Son Güncelleme: 12.12.2020 15:40 ABONE OL
Kayserispor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, çıkışın Kayserispor deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

Ligin geride kalan diliminde 11 maça çıkan Trabzonspor 13 puan toplarken, 10 karşılaşma oynayan Kayserispor ise 9 puanda.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, M. Lopes, Aziz Behic, M. Fernandes, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban.

DJANINY VE PLAZA KADRODA YOK

Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.

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Kayserispor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu
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