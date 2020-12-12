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Menajeri transferi doğruladı! "'a gelmeye sıcak bakıyor"

yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan , yakaladığı çıkışla birlikte moral depoladı. Ligin ikinci yarısında daha iddialı bir takımla mücadele etmek isteyen ekibi, çalışmalarına yoğunlaştı. Bir süredir bordo-mavililerin gündeminde olan deneyimli futbolcunun, Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:00 Son Güncelleme: 12.12.2020 10:00 ABONE OL
Menajeri transferi doğruladı! Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda 'e kaptıran yeni sezona da kötü bir başlangıç yapmıştı.

Menajeri transferi doğruladı! Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

Eddie Newton ile 7 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik 1 galibiyet alan bordo-mavililer İngiliz teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

Menajeri transferi doğruladı! Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

'nın takımın başına geçmesinin ardından oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fırtına'da hedef zirveye tırmanmak.

Menajeri transferi doğruladı! Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

'da bir yandan da çalışmaları devam ediyor.

Menajeri transferi doğruladı! Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

MARKO LIVAJA'DAN MÜJDE GELDİ

'un listesinin başında AEK'da forma giyen Marko Livaja yer alıyor.

Menajeri transferi doğruladı! Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Livaja'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Menajeri transferi doğruladı! Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

Yunan basınının iddiasına göre deneyimli menajer, "Livaja 'a olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

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Menajeri transferi doğruladı! "Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor"
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