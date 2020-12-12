Menajeri transferi doğruladı! "Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor"

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor yeni sezona da kötü bir başlangıç yapmıştı.
Eddie Newton ile 7 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik 1 galibiyet alan bordo-mavililer İngiliz teknik adam ile yollarını ayırmıştı.
Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fırtına'da hedef zirveye tırmanmak.
MARKO LIVAJA'DAN MÜJDE GELDİ
Trabzonspor'un transfer listesinin başında AEK'da forma giyen Marko Livaja yer alıyor.
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Livaja'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Yunan basınının iddiasına göre deneyimli menajer, "Livaja Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.