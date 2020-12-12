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'dan 'ye müjdesi!

Son dakika haberleri... , ’u Fenerbahçe’ye bedelsiz vermeye hazır. Top şimdi Roma’nın hocası Fonseca’da. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 01:39 ABONE OL
Roma'dan Fenerbahçe'ye Juan Jesus müjdesi!

Savunmaya yapılan takviyelere rağmen Erol Bulut'un ara transfer döneminde stoper takviyesi istemesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk olarak Juan Jesus ile temasa geçmiş ve olumlu dönüş almıştı. Gelen haberlere göre Roma yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Takvim'in haberine göre Roma yönetiminin konuyu Roma teknik heyetine sunacağı ve onay verilirse Jesus'un Fenerbahçe'ye transferine izin verileceği ifade ediliyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı.

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Roma'dan Fenerbahçe'ye Juan Jesus müjdesi!
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