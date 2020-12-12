Taylan Antalyalı gen haritasını çıkarttırdı!

Galatasaray'da sezonun en formda oyuncusu olan Taylan Antalyalı, 2.2 milyon TL garanti ücrete sahip. 3-4 milyon Euro kazanan yıldızlardan daha profesyonel davranan Taylan, performansını korumak için hiçbir maddi ve manevi fedakârlıktan kaçınmıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçen hafta İstanbul'da özel bir kliniğe giderek gen haritasını çıkarttırdığı öğrenildi. Bilimsel verilerle beslenme ve uyku düzenini şekillendirecek Taylan Antalyalı, ayrıca olası sakatlıklara karşı vücut direnç düzeyi hakkında bilgi sahibi oldu. Taylan bireysel idmanlarda bu verilere göre kuvvetlendirme çalışmaları yapıp, sakatlık riskini minimuma indirecek. Kendisine çok iyi bakan, özel hayatına dikkat eden yıldız futbolcu, Alanyaspor ve Hatayspor maçından önce sakatlıklar yaşasa da tedavilere olumlu cevap verip sahaya çıkmıştı. Hatayspor maçı sonrasında takıma 3 buçuk gün izin verilmesine rağmen Taylan, Florya'ya gelmeye ve antrenman yapmaya devam etti.



BİR GÖRÜŞ | BÜLENT TİMURLENK

BASKIYI BÖYLE YOK EDEBİLİR

Taylan sezonun en büyük ilerlemeyi yapan futbolcusu. Geldiği günden itibaren kulübeden izlediği takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu görünce elbette ki öz güveni de yükseldi. Her futbolcu kendisine iyi bakmalı ve modern tıbbın ve teknolojinin bütün imkânlarından faydalanmalı. Dünyada birçok yıldızın bireysel idman koçları, terapistleri ve diyetisyenleri var. Messi sadece sakatlıklardan korunmak için Barcelona'dan İtalya'ya kadar gidip sürekli aynı doktorun kontrolünde kalıyor. Taylan'ın önünde uzun bir kariyer var. Oynadığı mevki çok yıpratıcı bir pozisyon. Yediğine, içtiğine, uykusuna dikkat ettiği sürece Galatasaray gibi bir kulübün formasını giymenin büyük baskısını da beyninde yok edebilir.



MARCAO ZİRVEDE

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ile birlikte Marcao ligde oynanan tüm maçlara ilk 11'de çıktı. Geride kalan 11 hafta incelendiğinde Marcao en fazla top kazanan stoper oldu. 120 kez top kazanan Brezilyalı savunmacıyı 117 ile Rizespor'dan Yassine Meriah takip ediyor.