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galibiyete hasret! Başakşehir 2-1 FK | MAÇ SONUCU ÖZET

'in 12. haftasında son şampiyon , sahasında FK'yı ağırladı. Kırmızı siyahlı takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Gaziantep FKya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mirallas ve 74. dakikada kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 56. dakikada Crivelli'den geldi.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 21:00 Son Güncelleme: 13.12.2020 21:02 ABONE OL
Başakşehir galibiyete hasret! Başakşehir 2-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 12. haftasında son şampiyon Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Kırmızı siyahlı takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Gaziantep FKya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mirallas ve 74. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 56. dakikada Crivelli'den geldi.

Bu maça her iki takım da 15 puanda çıkarken, Gaziantep FK 18 puana yükseldi. Başakşehir ise bu maçtan puan çıkaramadı.

İKİ TAKIMIN DA SERİSİ SÜRDÜ
Başakşehir - Gaziantep FK maçı öncesi ev sahibi takım Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyordu. Konuk Gaziantep FK'nın ise 9 maçlık yenilmezlik serisi sürüyordu. Bu maçın ardından Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıkarkeni Gaziantep FK ise yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Kırmızı siyahlı takım ligin ilk haftasında Galatasaray'a kaybederken, o maçtan sonra hiç yenilgi yüzü görmedi ve bir haftayı da BAY geçti.

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Başakşehir galibiyete hasret! Başakşehir 2-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU ÖZET
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