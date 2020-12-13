Başakşehir - Gaziantep FK | CANLI

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Geçen haftayı bay geçen ve son 9 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Marius Sumudica, İstanbul deplasmanında takımının başında yer alamıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 1'er puan almıştı. İstanbul ekibi, ligde 4'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

12. hafta itibariyle Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK'nın 15 puanu bulunuyor.



BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇININ 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.



