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'ta rota !

Son dakika transfer haberleri... 26 yaşındaki ’in, ’de kalmasının ‘haksız’ gerekçelerle dayanması, Beşiktaş yönetiminin rotasını Cezayirli yıldıza çevrilmesini sağladı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 01:37 ABONE OL
Beşiktaş'ta rota Bentaleb!

Beşiktaş'ta gündem Nabil Bentaleb... Cezayirli Ghezzal'ın, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu" dediği vatandaşı için Sergen Yalçın, detaylı bir rapor istedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun asla bir Balotelli olmadığı, hatta kadro dışı kaldığı iki dönemde haksızlığa uğradığı iddia edildi. Bentaleb'in ilk kadro dışı kaldığında sakat olduğu ama sakatlığı olan tüm oyuncuları teknik direktörün maça çağırdığı ancak Bentaleb'in gitmediği belirtildi. FAKAT Bentaleb'in eşi hastanede olduğu için bu maçı kaçırdığı hatırlatıldı. Fotomaç'ın haberine göre Bentaleb'in ikinci kez kadro dışı kalmasındaki nedenin ise dil kursunu kaçırması olduğu belirtildi, fakat bu kursu kaçıran tek ismin Cezayirli oyuncu olmadığı, ancak diğer oyuncuların aksine Bentaleb'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Sergen Yalçın'ın aldığı bu rapor sonrasında Bentaleb'e daha da sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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Beşiktaş'ta rota Bentaleb!
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