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: “Çok özverili oynadık”

’in 12. haftasında sahasında konuk ettiği ’ı 2-1 mağlup eden ’da , “Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci . İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 22:56 ABONE OL
Çağdaş Atan: “Çok özverili oynadık”

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direk Çağtaş Atan, "Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın zorlu bir rakip olduğunu söyledi. Atan, "Öncelikle Beşiktaş gerçekten iyi bir takım ve şampiyonluğun favorilerinden bir takım. İlk yarı planladığımız istediğimiz her şeyi yaptık. Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık. Golü de bulduk. Tabii bu hafta 3 maç oynadık. Rotasyonumuz da biraz dardı sakat ve hasta oyunculardan dolayı ama oyuncularım 15 dakikalık bölümden sonra tekrardan oyunu elimize aldığımız düşünüyoruz. Rakip kaleye gitmeye devam ettik. 2-0 olduktan sonra tam maç bitti derken kırmızı kart bizi son 10 dakikayı sıkıntılı geçirtti. Onun dışında ilk yarıda önde baskı biliyorsunuz top bizdeyken 4-3-3 oynamayı tercih ediyoruz ama top rakipteyken bugün 4-3-1-2 pres yapmayı düşündük ve bunda başarılı olduk. Rakibin iki iyi ayaklı stoperine oyunu kurdurtmadık. Josef'i de topla orta sahada buluşturtmadık" açıklamasında bulundu.

"MUTLUYUZ"
Maçın planladıkları gibi gittiğini belirten Atan, "Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 3 maç oynamak kolay değil. 2 mağlubiyetten sonra reaksiyon vermek de kolay değildi. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde önem verdiğimiz bir kupa maçı var ve lig devam ediyor. Bugün bu galibiyetin tadını oyuncularım çıkarabilirler. Yarın hemen çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Çağdaş Atan: “Çok özverili oynadık”
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