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CANLI | Erzurumspor -

'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında 'ni konuk ediyor. 'ndaki mücadelede deneyimli hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor. Erzurumspor - Gençlerbirliği müsabakasının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:30 Son Güncelleme: 13.12.2020 13:31 ABONE OL
CANLI | BB Erzurumspor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maç saat 13.30'da başladı. Bein Sports HD 1'den naklen yayınlanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

Küme düşme bölgesinde bulunan iki takımdan Erzurumspor'un 11 maç sonunda 9, Gençlerbirliği'nin ise 10 müsabaka sonunda 9 puanı bulunuyor.

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Emrah, Novikovas, Gomes.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Halil, Furman, Berat, Soner, Ayite, Sio, Stancu.

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CANLI | BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
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