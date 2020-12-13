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'in Florya'daki yeni keşfi

Teknik Direktörü , son dönemde sarı-kırmızılı takımdaki yerli oyuncuların yükleşini dikkat çekerek, "Yeni sürprizlerimiz olacak" demişti. Deneyimli teknik adamın yeni gözdesinin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:31 Son Güncelleme: 13.12.2020 10:31 ABONE OL
Fatih Terim'in Florya'daki yeni keşfi Bartuğ Almaz

'da yeni gençlerin geleceğinin sinyalini veren teknik direktör 'in üzerine titremeye başladığını yeni isim oldu.

Fatih Terim'in Florya'daki yeni keşfi Bartuğ Almaz

ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya'da devam eden sarı-kırmızılılarda A takımla birlikte çalışan 17 yaşındaki oyuncu ile 'in özellikle ilgilendiği görüldü.

Fatih Terim'in Florya'daki yeni keşfi Bartuğ Almaz

Orta sahanın ortasında oynayan ve 'in üzerine vurgu yaptığı regista kavramına uyan 17 yaşındaki oyuncu ön liberoda da başarıyla görev alabiliyor.

Fatih Terim'in Florya'daki yeni keşfi Bartuğ Almaz

2003'te 'da dünyaya gelen Bartuğ, 10 yaşında dahil olduğu Futbol Akademisi'nde gösterdiği performansla genç milli takımların vazgeçilmez oyuncusu haline gelmişti.

Fatih Terim'in Florya'daki yeni keşfi Bartuğ Almaz

Fiziksel olarak henüz yeterli seviyede olmayan Bartuğ, uzun pasları, enerjisi, top kazanması, sağ ayağının yanında sol ayağını da etkili kullanması, liderliği, çevre kontrolü, etkili şutları, adam eksiltmesi, duran topları etkili kullanması ile dikkat çekiyor.

Fatih Terim'in Florya'daki yeni keşfi Bartuğ Almaz

Dünya futbolunda ve Marco Verratti tarzı özellikleri barındıran genç oyuncunun ilerleyen haftalarda süre alması bekleniyor. (Sporx)

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Fatih Terim'in Florya'daki yeni keşfi Bartuğ Almaz
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