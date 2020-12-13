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'da 1 koronavirüs vakası!

Son dakika haberleri... Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 21:09 Son Güncelleme: 13.12.2020 21:27 ABONE OL
Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası!
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