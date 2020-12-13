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'da kupa mesaisi sürdü

, son 32 turunda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:47 ABONE OL
Galatasaray'da kupa mesaisi sürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Galatasaray'da kupa mesaisi sürdü
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